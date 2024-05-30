Закорюкина (Конюхова) Елена Кириловна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Конюхов Кирило Григорьевич
Мать: Конюхова Анна Ефимовна
ГАСО, рев1834, 60л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-2-213-16л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Закорюкина) Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1849
Сын: Закорюкин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович
ГАСО, 179-2-213-15об
Рождение ребёнка
1852
Сын: Закорюкин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович
ГАСО, 179-2-213-15об
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Закорюкина) Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно