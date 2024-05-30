Закорюкина (Конюхова) Елена Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Конюхова) Елена Кириловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Конюхов Кирило Григорьевич

Мать: Конюхова Анна Ефимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Григорий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Закорюкина) Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Закорюкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Закорюкин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15об
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Закорюкина) Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Закорюкин Григорий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно

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