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(Кабалкина) Катя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кабалкин Мендель

Мать: Кабалкина ?

Смерть
1975
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