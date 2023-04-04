Кабалкина (Кабалкина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабалкина (Кабалкина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соломон Ципа (Елизавета Михайловна)

Отец ребёнка: Кабалкин Мендель

Гжатск
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Юдзон Раиса

Отец ребёнка: Кабалкин Мендель

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Катя

Отец ребёнка: Кабалкин Мендель

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Энтина Роза

Отец ребёнка: Кабалкин Мендель

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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