Кабалкина (Кабалкина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соломон Ципа (Елизавета Михайловна)
Отец ребёнка: Кабалкин Мендель
Гжатск
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Юдзон Раиса
Отец ребёнка: Кабалкин Мендель
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Катя
Отец ребёнка: Кабалкин Мендель
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Энтина Роза
Отец ребёнка: Кабалкин Мендель
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область