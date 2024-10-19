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Королев Мефодий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

19.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Королев Николай Иосифович

Мать: Королева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Мефодьевич

Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
04.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
13.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Королев Владимир Мефодьевич

Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна

Смерть
19.03.1976
Груздево, Южский муниципальный район, Ивановская область

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