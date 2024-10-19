Королев Мефодий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1906
Дата смерти19.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906
Отец: Королев Николай Иосифович
Мать: Королева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Мефодьевич
Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1928
Рождение ребёнка
13.01.1935
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Королев Владимир Мефодьевич
Мать ребёнка: Королева Клавдия Борисовна
Смерть
19.03.1976
Груздево, Южский муниципальный район, Ивановская область