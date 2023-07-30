Королева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Х ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Королев Владимир Мефодьевич
Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Мефодьевич
Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно