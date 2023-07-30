Королева Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Х ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Королев Владимир Мефодьевич

Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Мефодьевич

Отец ребёнка: Королев Мефодий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Мефодий Николаевич

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