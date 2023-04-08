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Симонайтис Иван Фомич

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Место рождения

д. Руткишки Альвитской гмины Вилкавишского у. Литва

Дата рождения

14.11.1892 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Руткишки Альвитской гмины Вилкавишского у. Литва
Бракосочетание
13.02.1920

Жена: Симонайтиис Магдалена Викентиевна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.06.1922

Дочь: Симонайтис Элеонора Ивановна

Мать ребёнка: Симонайтиис Магдалена Викентиевна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1938
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