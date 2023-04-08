Симонайтис Иван Фомич
Место рожденияд. Руткишки Альвитской гмины Вилкавишского у. Литва
Дата рождения14.11.1892 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Руткишки Альвитской гмины Вилкавишского у. Литва
Бракосочетание
13.02.1920
Рождение ребёнка
04.06.1922
Дочь: Симонайтис Элеонора Ивановна
Мать ребёнка: Симонайтиис Магдалена Викентиевна
Смерть
1938