Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна
Место рожденияп.Зирган Мелеузовский район
Дата рождения10.02.1905
Дата смерти25.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Муртазина (Зубаирова) Галия Шарифовна
Отец ребёнка: Зубаиров Шариф Фазылович
Рождение ребёнка
06.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубаиров Шариф Фазылович
Смерть
25.03.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно