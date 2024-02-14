Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна

Место рождения

п.Зирган Мелеузовский район

Дата рождения

10.02.1905

Дата смерти

25.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Шариф Фазылович

Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Муртазина (Зубаирова) Галия Шарифовна

Отец ребёнка: Зубаиров Шариф Фазылович

Рождение ребёнка
06.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Шариф Фазылович

Смерть
25.03.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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