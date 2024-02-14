Зубаиров Шариф Фазылович
Место рожденияПосёлок Зирган Мелеузовский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубаиров Фазыл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Муртазина (Зубаирова) Галия Шарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна
Рождение ребёнка
06.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна
Смерть
11.11.1969
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно