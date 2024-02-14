Зубаиров Шариф Фазылович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубаиров Шариф Фазылович

Зубаиров Шариф Фазылович

Место рождения

Посёлок Зирган Мелеузовский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубаиров Фазыл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна

Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Муртазина (Зубаирова) Галия Шарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна

Рождение ребёнка
06.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Бареева) Рабига Шакировна

Смерть
11.11.1969
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.