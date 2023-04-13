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Шелудченко Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

21.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шелудченко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1833

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1841

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.07.1842

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пилипенко Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.01.1851

Дочь: Корецкая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.07.1854

Сын: Шелудченко Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудченко Марфа Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1873
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