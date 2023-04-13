Шелудченко Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти21.01.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шелудченко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1833
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1841
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.07.1842
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пилипенко Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.01.1851
Дочь: Корецкая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.07.1854
Сын: Шелудченко Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Шелудченко Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1873