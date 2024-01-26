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Баранов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1975

Отец: Баранов Владимир Васильевич

Мать: Баранова (Лункина) Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
10.09.1996

Дочь: Овчинникова (Баранова) Александра Викторовна

Мать ребёнка: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
07.09.1999

Сын: Баранов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
24.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна

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