Баранов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1996
Рождение ребёнка
07.09.1999
Сын: Баранов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
24.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова (Трубникова) Галина Владимировна