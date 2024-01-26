Баранова (Трубникова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Трубникова) Галина Владимировна

Место рождения

Раменское, Московская обл.

Дата рождения

19.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977

Отец: Трубников Владимир ?

Мать: Трубникова (Билюкина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Виктор Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1996

Дочь: Овчинникова (Баранова) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
07.09.1999

Сын: Баранов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
24.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович

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