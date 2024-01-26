Баранова (Трубникова) Галина Владимировна
Место рожденияРаменское, Московская обл.
Дата рождения19.06.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1996
Дочь: Овчинникова (Баранова) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
07.09.1999
Сын: Баранов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
24.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Виктор Владимирович