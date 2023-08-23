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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Александр
Отец ребёнка: Никулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) ?
Отец ребёнка: Никулин Николай
Рождение ребёнка
1895
Сын: Никулин Григорий
Отец ребёнка: Никулин Николай
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Никулин Николай
Отец ребёнка: Никулин Николай