Никулин Григорий
Место рожденияКундравы?
Дата рождения1895
Дата смертиОколо ?.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Никулин Николай
Мать: ?
Кундравы?
Рождение ребёнка
Около 18.10.1926
Сын: Никулин Михаил
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Никулин Владимир
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
23.07.1930
Сын: Никулин Павел
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Наталья
Смерть
Около ?.03.1976
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс