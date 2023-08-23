Никулин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Григорий

Никулин Григорий

avatar

Место рождения

Кундравы?

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около ?.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Никулин Николай

Мать: ?

Кундравы?
Рождение ребёнка
Около 18.10.1926

Сын: Никулин Михаил

Мать ребёнка: Никулина Наталья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Никулин Владимир

Мать ребёнка: Никулина Наталья

Рождение ребёнка
23.07.1930

Сын: Никулин Павел

Мать ребёнка: Никулина Наталья

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Наталья

Смерть
Около ?.03.1976
Миасс, Миасский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close