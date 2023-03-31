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Штейман Тея-Стефания Алексеевна
Штейман Тея-Стефания Алексеевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
31.03.2023
Пол
Женский
Отец
Штейман Алексей Николаевич
1989 г.р.
Мать
Штейман (Егорова) Анна Анатольевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2023
Отец:
Штейман Алексей Николаевич
Мать:
Штейман Анна Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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