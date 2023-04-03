Кулиев Сарван Мазахирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулиев Сарван Мазахирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1974

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974

Отец: Кулиев Мазахир Гусейнович

Мать: Кулиева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
27.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулиева Ильгама

Рождение ребёнка
29.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулиева Ильгама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулиева Ильгама

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