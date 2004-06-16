Кулиев Мазахир Гусейнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1944
Дата смерти16.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1972
Сын: Кулиев Ильгам Мазахирович
Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.1974
Сын: Кулиев Сарван Мазахирович
Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
19.08.1977
Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулиева Севда Мазахировна
Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
16.06.2004