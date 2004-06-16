Кулиев Мазахир Гусейнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулиев Мазахир Гусейнович

Кулиев Мазахир Гусейнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1944

Дата смерти

16.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1972

Сын: Кулиев Ильгам Мазахирович

Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.1974

Сын: Кулиев Сарван Мазахирович

Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.1977

Сын: Кулиев Араз Мазахирович

Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулиева Севда Мазахировна

Мать ребёнка: Кулиева Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулиева Светлана Сергеевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
16.06.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close