Булатов Софрон Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Софронова
Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Ирина Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763