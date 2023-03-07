Булатов Софрон Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Софрон Павлов

Булатов Софрон Павлов

avatar

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Булатов Павел (ст) Кондратьев

Мать: Булатова Елизавета Стефанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булатов Иван Софронов

Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия Софронова

Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Булатов Емельян Софронов

Мать ребёнка: Булатова Ирина Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ирина Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close