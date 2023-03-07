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Булатов Емельян Софронов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

01.06.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Булатов Софрон Павлов

Мать: Булатова Ирина Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1790

Сын: Булатов Фадей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Булатов Василий Емельянов

Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Булатова Татьяна

Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Дарья Самуилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.06.1840 ст.
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: натурально
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