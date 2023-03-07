Булатов Емельян Софронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти01.06.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Булатов Софрон Павлов
Мать: Булатова Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Булатов Василий Емельянов
Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Булатова Татьяна
Мать ребёнка: Булатова Дарья Самуилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Дарья Самуилова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1840 ст.
Причина смерти: натурально