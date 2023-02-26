Ефимия Харлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти11.04.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1847
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1849
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
10.09.1850
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
28.11.1853
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
11.04.1881
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище