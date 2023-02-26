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Ефимия Харлампиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

11.04.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1847

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1849

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1850

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1853

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
11.04.1881
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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