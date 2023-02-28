Русакова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Пелагея Степановна

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Русаков Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Русаков Александр Никанорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1898

Сын: Русаков Василий Александрович

Отец ребёнка: Русаков Александр Никанорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Александр Никанорович

Смерть
Неизвестно
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