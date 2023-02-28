Русакова Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1897
Сын: Русаков Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Русаков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
23.12.1898
Сын: Русаков Василий Александрович
Отец ребёнка: Русаков Александр Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно