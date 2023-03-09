Запривода Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Запривода Алексей Васильевич
Мать: Запривода Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запривода Сергей Викторович
Мать ребёнка: Запривода Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запривода Елена