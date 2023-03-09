Запривода Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапривода Виктор Алексеевич

Запривода Виктор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Запривода Алексей Васильевич

Мать: Запривода Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запривода Сергей Викторович

Мать ребёнка: Запривода Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запривода Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close