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Запривода Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Запривода Василий Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Запривода Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Запривода Мария

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Запривода Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Запривода Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запривода Мария

Смерть
Неизвестно
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