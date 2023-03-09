Запривода Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Запривода Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Запривода Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Запривода Мария
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Запривода Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Запривода Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запривода Мария
Смерть
Неизвестно