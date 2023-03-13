Передельсковъ Родионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Яковъ+
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лазарева Маланья
Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Передельсковъ Ефимъ Родионовъ
Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Передельскова Аксинья
Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Передельсковъ Кузьма
Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно