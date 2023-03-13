Передельсковъ Родионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передельсковъ Родионъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Яковъ+

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лазарева Маланья

Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Передельсковъ Ефимъ Родионовъ

Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Передельскова Аксинья

Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Передельсковъ Кузьма

Мать ребёнка: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передельскова Наталья Федорова

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