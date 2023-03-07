Лазарева (Передельскова) Маланья
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Передельсковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лазаревъ Петръ
Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лазаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарь Борисовъ