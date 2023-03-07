Лазарева (Передельскова) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Передельскова) Маланья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Передельсковъ Родионъ

Мать: Передельскова Наталья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лазаревъ Петръ

Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лазаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лазарь Борисовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Борисовъ

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