Захарова Соломия Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Соломия Емелианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

?.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Моторина (захарова) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Захаров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Таисия Григорьена

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: Еременко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Образование
Неизвестно
Смерть
?.02.1955
Похороны
Неизвестно
55.32770° N, 66.46241° E
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