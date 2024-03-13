Захарова Соломия Емелианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти?.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Моторина (захарова) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захаров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Таисия Григорьена
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1916
Дочь: Еременко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Николаев
Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Образование
Неизвестно
Смерть
?.02.1955
Похороны
Неизвестно
55.32770° N, 66.46241° E