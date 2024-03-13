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Захаров Григорий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Моторина (захарова) Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Захаров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Таисия Григорьена

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: Еременко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Соломия Емелианова

Черешки, Лебяжевский район, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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