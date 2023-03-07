Копосов (Колосов) Кузьма Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиМежду 1717 и 1722
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Копосов (колосов) Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1717 и 1722
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя