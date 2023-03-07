Копосов (Колосов) Кузьма Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосов (Колосов) Кузьма Михеев

Копосов (Колосов) Кузьма Михеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Между 1717 и 1722

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Копосов (колосов) Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Копосов Моисей Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Копосов Федор Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1717 и 1722
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close