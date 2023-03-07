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Копосов Федор Кузьмин

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Место рождения

поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Копосов (колосов) Кузьма Михеев

Мать: не указана

поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
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