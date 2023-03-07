Копосов Федор Кузьмин
Место рожденияпоч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Копосов (колосов) Кузьма Михеев
Мать: не указана
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722