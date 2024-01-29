Чирченко Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиОколо 1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Чирченко Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Маляр (Чирченко) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Чирченко Николай Иванович
Мать ребёнка: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна
Смерть
Около 1991