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Чирченко Иван Тихонович

Место рождения

Великая Костромка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Чирченко Тихон

Мать: не указана

Великая Костромка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Маляр (Чирченко) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна

Великая Костромка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Чирченко Николай Иванович

Мать ребёнка: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна

Великая Костромка, Дніпропетровська область
Смерть
Около 1991
Великая Костромка, Дніпропетровська область

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