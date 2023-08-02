Зипир (Чекарамит) Варвара Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Чекарамит) Варвара Власовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Чекарамит Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1904

Муж: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: (Зипир) Александра Степановна

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.03.1906

Сын: Зипир Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Зипир ФедорСтепанович

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.12.1909

Дочь: (Зипир) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Зипир Алексей Степанович

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.05.1916

Дочь: (Зипир) Александра Степановна

Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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