Зипир (Чекарамит) Варвара Власовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: Чекарамит Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1904
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: (Зипир) Александра Степановна
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.03.1906
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1907
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.12.1909
Дочь: (Зипир) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.03.1912
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.05.1916
Дочь: (Зипир) Александра Степановна
Отец ребёнка: Зипир Стефан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно