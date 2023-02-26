Матрона Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти28.09.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1806
Сын: Пенкин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Рождение ребёнка
05.03.1809
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пенкин Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пенкин Павел Яковлев
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Рождение ребёнка
07.01.1820
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенкин Яков Корнеев
Смерть
28.09.1821