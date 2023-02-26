Матрона Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

28.09.1821

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1806

Сын: Пенкин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1809

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пенкин Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Пенкин Павел Яковлев

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1820

Сын: Пенкин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Пенкин Яков Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкин Яков Корнеев

Смерть
28.09.1821
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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