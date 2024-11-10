Авдотья (Евдокия) Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1831 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Абрамович
Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.
Сын: Пашин Под Вопросом Павел Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Абрамович
Рождение ребёнка
17.02.1857 ст.
Отец ребёнка: Ефрем Абрамович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Илья
Отец ребёнка: Ефрем Абрамович
Рождение ребёнка
11.08.1872 ст.
Сын: Максим Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Абрамович
Смерть
Неизвестно