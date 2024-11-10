Авдотья (Евдокия) Николаевна 13.02.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья (Евдокия) Николаевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1831 ст.

Отец: Николай Захарович

Мать: Приемная Дочь (Лесагина) Домна Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Абрамович

Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.

Сын: Пашин Под Вопросом Павел Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1857 ст.

Сын: Пашин Порфирий Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Илья

Отец ребёнка: Ефрем Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1872 ст.

Сын: Максим Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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