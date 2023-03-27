Верещагин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Николай Алексеевич

Верещагин Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1914

Отец: Верещагин Алексей Алексеевич

Мать: Верещагина Мария Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close