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Верещагин Николай Алексеевич
Верещагин Николай Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1914
Пол
Мужской
Отец
Верещагин Алексей Алексеевич
1888 г.р.
Мать
Верещагина (Озерова) Мария Ивановна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1914
Отец:
Верещагин Алексей Алексеевич
Мать:
Верещагина Мария Ивановна
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