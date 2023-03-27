Верещагина (Озерова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Озеров Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1914
Сын: Верещагин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Верещагин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно