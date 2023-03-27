Верещагина (Озерова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Озерова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Озеров Иван Иванович

Мать: Озерова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Верещагин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Верещагин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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