Сабова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сабова Мария Романовна

Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сабова Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович

Рождение ребёнка
13.06.1887

Дочь: Сабова Агриппина Романовна

Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович

д. Адино Меленковский уезд Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 155. У Романа Филипповича Сабова и жены его Екатерины Васильевны родилась дочь Аг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабов Ефрем Романович

Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабов Роман Филиппович

Смерть
Неизвестно
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