Сабова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сабова Мария Романовна
Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сабова Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович
Рождение ребёнка
13.06.1887
Дочь: Сабова Агриппина Романовна
Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович
д. Адино Меленковский уезд Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 155. У Романа Филипповича Сабова и жены его Екатерины Васильевны родилась дочь Аг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабов Роман Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно