Сабов Роман Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти25.08.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Сабов Филипп
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сабова Мария Романовна
Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сабова Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1887
Дочь: Сабова Агриппина Романовна
Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна
д. Адино Меленковский уезд Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 155. У Романа Филипповича Сабова и жены его Екатерины Васильевны родилась дочь Аг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1888
д. Адино Меленковского уезда Владимирского уезда
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 385. Умер Роман Филиппович Сабов в возрасте 41 года скоропостижно