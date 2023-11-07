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Сабов Роман Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

25.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Сабов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сабова Мария Романовна

Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сабова Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.1887

Дочь: Сабова Агриппина Романовна

Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна

д. Адино Меленковский уезд Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 155. У Романа Филипповича Сабова и жены его Екатерины Васильевны родилась дочь Аг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабов Ефрем Романович

Мать ребёнка: Сабова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабова Екатерина Васильевна

Смерть
25.08.1888
д. Адино Меленковского уезда Владимирского уезда
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 385. Умер Роман Филиппович Сабов в возрасте 41 года скоропостижно
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