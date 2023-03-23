Аксенова Полина (Пелагея) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Полина (Пелагея) Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Аксенова Тамара Борисовна

Отец ребёнка: Аксенов Борис Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Борис Антонович

Смерть
Неизвестно
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