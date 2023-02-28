Томбасова Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Иван Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.?.1877
Рождение ребёнка
05.02.1878
Сын: Томбасов Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1880
Дочь: Шувалова Пелагея Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1884
Сын: Томбасов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
16.03.1887
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
16.03.1887
Дочь: Андреева Дарья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1889
Сын: Томбасов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович
Смерть
Неизвестно