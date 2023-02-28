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Томбасова Агриппина Ивановна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван Егорович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1877

Муж: Томбасов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1878

Сын: Томбасов Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1880

Дочь: Шувалова Пелагея Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Томбасов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Томбасов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1887

Дочь: Андреева Дарья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Томбасов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Томбасов Сергей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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