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Андреева Дарья Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887

Отец: Томбасов Сергей Семенович

Мать: Томбасова Агриппина Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1907

Муж: Андреев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1910

Сын: Андреев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Андреев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1916

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Андреев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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