Андреева Дарья Томбасова
Место рождения
Дата рождения16.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887
Бракосочетание
22.?.1907
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1910
Сын: Андреев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1911
Сын: Андреев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.05.1913
Дочь: Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1916
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Андреев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно