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Томбасов Захар Сергеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887

Отец: Томбасов Сергей Семенович

Мать: Томбасова Агриппина Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Томбасова Татьяна Артюхина

Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Томбасов Федор Захарович

Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Томбасов Василий Захарович

Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Сын: Томбасов Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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