Томбасов Захар Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
21.09.1910
Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Томбасов Василий Захарович
Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина
Рождение ребёнка
11.10.1915
Сын: Томбасов Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Томбасова Татьяна Артюхина
Смерть
Неизвестно