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Томбасова Татьяна Артюхина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1887

Отец: Артюхин Сергей Константинович

Мать: Артюхина Васса Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Томбасов Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Томбасов Федор Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Томбасов Василий Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Сын: Томбасов Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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