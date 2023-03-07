Томбасова Татьяна Артюхина
Место рождения
Дата рождения08.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1887
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
21.09.1910
Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Томбасов Василий Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
11.10.1915
Сын: Томбасов Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Захар Сергеевич
Смерть
Неизвестно