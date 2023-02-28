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Милаев Григорий Иванович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Милаева Мария Петровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак ст.Усть-Лабинской Григорий Иванович Милаев 19л(1887) и невеста казачка Мария Петровна Рыдзелева 16л(1890). Поручители по жениху: казак Григорий Котляров и урядник Архип Колбасин, по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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