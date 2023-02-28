Милаев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Милаева Мария Петровна
Жених казак ст.Усть-Лабинской Григорий Иванович Милаев 19л(1887) и невеста казачка Мария Петровна Рыдзелева 16л(1890). Поручители по жениху: казак Григорий Котляров и урядник Архип Колбасин, по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно