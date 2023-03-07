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Милаева (Рыдзелева) Мария Петровна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рыдзелев Петр Романович

Мать: Рыдзелева Мария Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Милаев Григорий Иванович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак ст.Усть-Лабинской Григорий Иванович Милаев 19л(1887) и невеста казачка Мария Петровна Рыдзелева 16л(1890). Поручители по жениху: казак Григорий Котляров и урядник Архип Колбасин, по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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