Милаева (Рыдзелева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Рыдзелев Петр Романович
Мать: Рыдзелева Мария Ивановна
Бракосочетание
22.01.1906
Жених казак ст.Усть-Лабинской Григорий Иванович Милаев 19л(1887) и невеста казачка Мария Петровна Рыдзелева 16л(1890). Поручители по жениху: казак Григорий Котляров и урядник Архип Колбасин, по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно