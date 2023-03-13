Мокина Ефимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мокинъ Григорий
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Мокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мокинъ Григорий
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокинъ Григорий