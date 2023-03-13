Мокина Ефимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина Ефимья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мокинъ Григорий

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Мокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мокинъ Григорий

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокинъ Григорий

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