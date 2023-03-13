Мокинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокинъ Никита

Мать: Мокина Акулина

Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Мокина Ефимья Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Мокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мокина Ефимья Иванова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Ефимья Иванова

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