Мокинъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокинъ Никита
Мать: Мокина Акулина
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Мокина Ефимья Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Мокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мокина Ефимья Иванова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Ефимья Иванова