Сударчикова (Гурентьева) Марианна
Место рождения
Дата рождения13.02.1841
Дата смерти07.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1841
Отец: Гурентьевъ Абрамъ
Мать: Гурентьева Матрена
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.12.1860
Дочь: Сударчикова Варвара
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
30.03.1868
Дочь: Лазарева Мария
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.09.1870
Дочь: Сударчикова Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.12.1872
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сударчиковъ Ермолай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.03.1880
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сударчиковъ Антонъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ
Смерть
07.05.1913
Причина смерти: Отъ старости