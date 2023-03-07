Сударчикова (Гурентьева) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Гурентьева) Марианна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1841

Дата смерти

07.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1841

Отец: Гурентьевъ Абрамъ

Мать: Гурентьева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1860

Дочь: Сударчикова Варвара

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сударчиковъ Константинъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
30.03.1868

Дочь: Лазарева Мария

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1870

Дочь: Сударчикова Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1872

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сударчиковъ Аристархъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сударчиковъ Ермолай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сударчиковъ Антонъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Михаилъ

Смерть
07.05.1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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