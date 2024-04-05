Беляева Агрипина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Евтихеевич
Рождение ребёнка
1664
Отец ребёнка: Андрей Евтихеевич
Рождение ребёнка
1671
Отец ребёнка: Андрей Евтихеевич
Рождение ребёнка
1682
Отец ребёнка: Андрей Евтихеевич
Смерть
Неизвестно