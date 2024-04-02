(Быкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнягин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнягин Яков Владимирович

Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнягин Владимир Яковлевич

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