(Быкова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнягин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнягин Яков Владимирович
Отец ребёнка: Смирнягин Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно