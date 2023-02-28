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Константинов Александр Юрьевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

07.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1957

Отец: Константинов Юрий Фёдорович

Мать: Константинова Нина Андреевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
1978

Жена: Константинова Лариса Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.05.1979

Сын: Константинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Константинова Лариса Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
1981

Жена: Константинова Людмила Анатольевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Дочь: Фролова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Константинова Людмила Анатольевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
1985

Жена: Константинова Людмила Анатольевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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