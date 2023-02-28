Константинов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1957
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
25.05.1979
Сын: Константинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Константинова Лариса Ивановна
Бракосочетание
1981
Рождение ребёнка
01.01.1983
Дочь: Фролова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Константинова Людмила Анатольевна
Развод
1985