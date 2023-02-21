Сучкин Илларион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкин Илларион Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучкин Петр Денисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Сучкин Дементий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Сучкин Даниил Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1687

Сын: Сучкин Иван Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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