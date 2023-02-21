Сучкин Илларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучкин Петр Денисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Сучкин Дементий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Сучкин Даниил Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно